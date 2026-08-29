«Очень рад, что меня обменяли». Поляков — про переход из СКА в «Торпедо»

Нападающий «Торпедо» Матвей Поляков поделился мнением о своём переходе из СКА в нижегородский клуб.

«Скажу максимально честно — очень рад, что меня обменяли. Мне нравится коллектив, с которым я нахожусь здесь. Все люди очень позитивные. Точно получу здесь больше игрового времени, возможностей для своего прогресса, нежели, чем было в СКА. Обсуждали с тренером — минут 15 за матч, думаю, играть буду. А там, может, и больше», — приводит слова Полякова «Советский спорт».

В составе петербургского СКА форвард провёл 69 матчей, вошёл в тройку лучших снайперов армейской команды в рамках регулярки и заработал суммарно 29 (16+13) очков.