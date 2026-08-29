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«ЦСКА в новом сезоне будет выглядеть намного сильнее». Черкас — о работе Игоря Никитина

«ЦСКА в новом сезоне будет выглядеть намного сильнее». Черкас — о работе Игоря Никитина
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Заслуженный тренер России Сергей Черкас высказался о перспективах ЦСКА под руководством Игоря Никитина в предстоящем сезоне КХЛ.

«Думаю, что у Никитина есть уже отработанный не только на ЦСКА, но и на «Локомотиве» план работы, по которому он готовит команду и добивается результата. Конечно, в сегодняшнем ЦСКА это сделать намного сложнее, потому что в прошлом году команда была не совсем в том состоянии, в котором ему бы хотелось. Сейчас он произвёл определённые изменения и усиления. На мой взгляд, ЦСКА будет выглядеть намного сильнее, а как показывает практика, через какое-то время Никитин добивается результата», — приводит слова Черкаса LiveResult.

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