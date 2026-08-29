Канадский форвард Борис Катчук высказался о своём переходе в «Трактор»

Нападающий «Трактора» Борис Катчук поделился впечатлениями от перехода в челябинскую команду. Канадский хоккеист подписал контракт с клубом на один год.

— Как проходят ваши первые дни в новой команде?

— «Трактор» — отличная команда, рад к ней присоединится. Ребята меня очень хорошо приняли. Знаю нескольких игроков команды, Легаре и Григоренко, через наших общих друзей.

— В Северной Америке вы играли под руководством Бенуа Гру, который потом работал в «Тракторе». Вы не спрашивали у него про Челябинск?

— Мы не говорили с ним о «Тракторе». Но да, я играл под руководством Гру в Северной Америке. Мне очень нравилось, как он работал. Он многому меня научил, очень благодарен ему за то, что он был моим тренером.

— Чем вас заинтересовало предложение из «Трактора», из КХЛ?

— Алексей Волков написал мне, был очень