15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов — об «Авангарде»: может и в топ-4 не попасть, но на Востоке будет доминировать

Крикунов — об «Авангарде»: может и в топ-4 не попасть, но на Востоке будет доминировать
Комментарии

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос, является ли «Авангард» главным претендентом на победу в Кубке Гагарина — 2027.

«Тяжело сказать, является ли «Авангард» главным претендентом на Кубок Гагарина. Сезон только начинается, даже ещё не стартовал. Как пойдёт у команды, кто его знает? Могут и в четвёрку лучших не попасть. Тем не менее на Востоке они продолжат доминировать», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.

Материалы по теме
Один из лидеров «Авангарда» Прохоркин сломал палец и выбыл на полтора месяца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android