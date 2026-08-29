Крикунов — об «Авангарде»: может и в топ-4 не попасть, но на Востоке будет доминировать

Бывший главный тренер «Ак Барса» и сборной России Владимир Крикунов ответил на вопрос, является ли «Авангард» главным претендентом на победу в Кубке Гагарина — 2027.

«Тяжело сказать, является ли «Авангард» главным претендентом на Кубок Гагарина. Сезон только начинается, даже ещё не стартовал. Как пойдёт у команды, кто его знает? Могут и в четвёрку лучших не попасть. Тем не менее на Востоке они продолжат доминировать», — приводит слова Крикунова Vprognoze.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027-го.