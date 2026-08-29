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«Первым впечатлением было удивление». Владимир Ткачёв — о работе с Исаковым в «Торпедо»

«Первым впечатлением было удивление». Владимир Ткачёв — о работе с Исаковым в «Торпедо»
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Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв рассказал о совместной работе с главным тренером нижегородского клуба Алексем Исаковым.

— Что можете сказать про стиль работы Алексея Исакова, для которого прошлый сезон был дебютным в КХЛ?
— Первым впечатлением от его работы было удивление, насколько всё профессионально. Если бы я даже хотел что-то изменить, то не за что было зацепиться. Нечего было добавить. Как будто в НХЛ попал. Всё по полочкам, всё разложено. Дисциплина на каждом шагу. Темп тренировок очень высокий. У меня на контрасте первое время голова кружилась. Была мысль, что тут надо вообще для начала в состав попасть. Всё было интенсивно, все без исключения старались и бились. Первое впечатление было очень положительным, и оно сохраняется по сей день. Команда развивается и идёт в нужном направлении, — цитирует Ткачёва сайт КХЛ.

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