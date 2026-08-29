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«Нечего обсуждать, никаких конфликтов я не видел». Кадейкин — о поведении Спронга

«Нечего обсуждать, никаких конфликтов я не видел». Кадейкин — о поведении Спронга
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Александр Кадейкин ответил на вопрос про общение с форвардом команды Даниэлем Спронгом.

— Сейчас не очень понятно будущее Спронга в команде. Не буду спрашивать вас о контрактных делах, спрошу про микроклимат, уже нашли с нидерландцем общий язык? Или ещё не всё гладко?
— Думаю, эти вопросы только негатив нагнетают. До того, как вы меня спросили, я об этом не думал. Нет такого, что дома или в раздевалке я как‑то отдельно о Даниэле задумывался. Думаю, на этом можно закончить комментарий. Тут не надо ничего обсуждать.

— То есть в коллективе со Спронгом проблем ни у кого нет? И в раздевалке он себя корректно ведёт?
— Могу сказать за себя, я вообще об этом не думаю. Не видел никаких конфликтов, ничего такого. Даниэль забивает в каждой игре, приносит пользу команде.