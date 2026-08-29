Форвард «Торпедо» Ткачёв: Кучеров — фанат хоккея, его навыки отточены до совершенства

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв высоко оценил игровые качества форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

– Кого из игроков своего года рождения вы выделите?

– Никиту Кучерова. Он отлично видит игру, хоккейные навыки отточены до совершенства. Я недавно смотрел интервью, в котором Александр Бублик и Иван Янковский затронули вопрос таланта в спорте. У них прозвучало, что талант – это лёгкость обращения с мячом.

В хоккее это лёгкость обращения с шайбой. Или, как сказал Марат Сафин, для кого-то теннис ремесло, а для кого-то – искусство. И в хоккее есть ребята, для которых это искусство, насколько легко они обращаются с шайбой.

Когда мы тренировались перед чемпионатом мира 2017 года, делали упражнение против звена, в котором был Кучеров. Я его вроде бы «загонял», ему уже некуда деваться, а он с неудобной руки, не глядя, делает передачу подкидкой идеально на клюшку партнёру. И это у него отработано, а не случайно. Он фанат хоккея.

Если хотите научиться играть в хоккей, то возьмите не нарезку моментов, а целый матч с участием Кучерова, и посмотрите, что он делает, обратите внимание, насколько точны его передачи, – приводит слова Ткачёва официальный сайт КХЛ.