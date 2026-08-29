15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Локомотив. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» подписал полноценные контракты на сезон с пятью хоккеистами

«Сочи» подписал полноценные контракты на сезон с пятью хоккеистами
Комментарии

«Сочи» заключил полноценные соглашения на один сезон с нападающими Дмитрием Овчинниковым, Иваном Ежовым и Максимом Коростелёвым, а также защитниками Георгием Солянниковым и Кириллом Горбуновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее хоккеисты подписали пробные контракты.

Последним клубом 24-летнего Овчинникова был новокузнецкий «Металлург». В прошлом сезоне форвард набрал 46 (14+32) очков в 66 матчах. 26-летний Ежов в сезоне-2025/2026 выступал за «Динамо» Санкт-Петербург. В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ он провёл 43 игры, забросил шесть шайб и сделал четыре ассиста.

23-летний Коростелёв в прошлом сезоне играл за «Рязань-ВДВ». Он набрал 24 (13+11) очка в 61 матче регулярки ВХЛ. 31-летний Солянников в сезоне-2025/2026 выступал за «Адмирал», за который провёл 64 игры, отдав 16 результативных передач. 22-летний Горбунов в прошлом сезоне выступал в ВХЛ за ЦСК ВВС, где набрал 16 (1+15) очков в 60 матчах.

Материалы по теме
«С «Сочи» ситуация непростая, тяжёлая». Морозов — о домашних матчах клуба