«Сочи» подписал полноценные контракты на сезон с пятью хоккеистами

«Сочи» заключил полноценные соглашения на один сезон с нападающими Дмитрием Овчинниковым, Иваном Ежовым и Максимом Коростелёвым, а также защитниками Георгием Солянниковым и Кириллом Горбуновым. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее хоккеисты подписали пробные контракты.

Последним клубом 24-летнего Овчинникова был новокузнецкий «Металлург». В прошлом сезоне форвард набрал 46 (14+32) очков в 66 матчах. 26-летний Ежов в сезоне-2025/2026 выступал за «Динамо» Санкт-Петербург. В минувшем регулярном чемпионате ВХЛ он провёл 43 игры, забросил шесть шайб и сделал четыре ассиста.

23-летний Коростелёв в прошлом сезоне играл за «Рязань-ВДВ». Он набрал 24 (13+11) очка в 61 матче регулярки ВХЛ. 31-летний Солянников в сезоне-2025/2026 выступал за «Адмирал», за который провёл 64 игры, отдав 16 результативных передач. 22-летний Горбунов в прошлом сезоне выступал в ВХЛ за ЦСК ВВС, где набрал 16 (1+15) очков в 60 матчах.