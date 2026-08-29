Президент КХЛ Морозов: пока Россию не вернут, ЧМ не может считаться полноценным турниром

Президент КХЛ Алексей Морозов выразил мнение, что чемпионат мира не может считаться полноценным турниром без участия сборной России.

– Матчи КХЛ и НХЛ давно вызывают у зрителей гораздо больший интерес, чем чемпионаты мира. Можно ли говорить, что турниры сборных навсегда ушли в тень?

– По крайней мере до тех пор, пока российский хоккей не вернут на международную арену, чемпионаты мира не могут считаться полноценными турнирами. Думаю, это очевидно многим и за рубежом. Любой спортсмен хочет соревноваться с сильнейшими. А в России хватит высококлассных игроков на две сборные.

Тем не менее ИИХФ продлила наше отстранение до 2027 года. Это расстраивает. Особенно обидно за игроков 18–20 лет. Опыт соперничества со сверстниками из других стран принёс бы им огромную пользу в начале профессиональной карьеры. Знаю это по себе.

На юниорском или молодёжном чемпионате мира совсем другая ответственность, другая мотивация. Ощущения от игр за сборную нельзя получить в клубном хоккее, – приводит слова Морозова «Советский спорт».