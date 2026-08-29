«Лада» заключила однолетний контракт с защитником Жереми Гроло

Защитник Жереми Гроло стал игроком «Лады», сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Соглашение с игроком рассчитано на один год.

Фото: ХК «Лада»

26-летний хоккеист играл в системе «Нью-Джерси Дэвилз». Он выступал за «Бингемтон Дэвилз» и «Ютику Кометс». Всего в регулярных чемпионатах АХЛ Жереми провёл 151 матч и набрал 28 (5+23) очков. Также на его счету семь игр и две результативные передачи.

В 2023 году Гроло перешёл в шведский «Ферьестад». За два сезона защитник провёл 82 матча в регулярных чемпионатах SHL и набрал 15 (3+12) очков при показателе полезности «+16». В плей-офф в его активе девять игр и две результативные передачи.

В августе 2025 года Гроло подписал контракт с «Шанхайскими Драконами». В самом начале регулярного чемпионата хоккеист получил тяжёлую травму и выбыл до конца сезона.