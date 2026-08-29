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Фоторепортаж с матчей «Шанхайские драконы» — «Торпедо» и «Автомобилист» — «Динамо» на Кубке мэра Москвы

Швец-Роговой и Клэг подрались, Попугаев разбил лицо судье. Фото с Кубка мэра Москвы
Третий день Кубка мэра Москвы
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29 августа состоялись очередные матчи Кубка мэра Москвы по хоккею. В третий день турнира на льду дворца спорта «Мегаспорт» «Шанхайские Драконы» встречались с «Торпедо», а «Автомобилист» — с «Динамо».

«Шанхайские Драконы» одержали крупную победу со счётом 7:3, уступая 0:3 после первого периода. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дэвид Чен, Степан Хрипунов, Владислав Барулин (дважды), Тахир Мингачёв, Егор Соловьёв и Тёрнер Оттенбрайт. У «Торпедо» дубль в активе Виктора Фёдорова, еще один гол на счету Артёма Матюка.

Кубок мэра Москвы . Группа B
29 августа 2026, суббота. 12:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
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