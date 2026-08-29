Игрок «Торпедо» Воробьёв: Хейз запомнился мне в «Филадельфии» хорошим, добрым парнем

Нападающий «Торпедо» Михаил Воробьёв поделился мнением о форварде «Ак Барса» Кевине Хейзе. Хоккеисты ранее вместе выступали за «Филадельфию Флайерз».

«Кевин мне запомнился в команде таким хорошим, добрым парнем, весельчаком. Я на то время был молодым, и он мне очень сильно помогал. И не только мне, многим молодым. Поэтому огромное ему спасибо за то время, что я был в «Филадельфии». Как про хоккеиста могу сказать, что он технически хорошо оснащён и хорошо владеет шайбой», – приводит слова Воробьёва «Сила спорта».

Хейз подписал однолетний контракт с казанским клубом 25 августа. Предыдущие 12 сезонов 34-летний американский нападающий провёл в НХЛ, где сыграл 805 матчей и набрал 446 (185+261) очков.