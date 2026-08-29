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Кудашов — в ответ на вопрос о спаде в начале сезона: вы знаете, что завтра произойдёт?

Кудашов — в ответ на вопрос о спаде в начале сезона: вы знаете, что завтра произойдёт?
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Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов ответил на вопрос, будет ли сентябрь тяжёлым для команды в плане физики.

— Когда вы тренировали «Динамо», начало сезона не всегда выходило удачным. По вашему мнению, в предстоящем сезоне с «Автомобилистом» сентябрь может получиться тяжёлым в плане физики?
— Если б я всё знал наперёд, наверное, по-другому бы всё было. Вы знаете, что завтра с нами произойдёт? Да, есть стратегия, есть план тренировок, какой эффект можно от этого получить. Но есть и новая организация, новая команда, вообще всё новое. Если быстро начнём работать как механизм, спадов никаких не будет. Вот успеем мы это за неделю сделать… В «Динамо» же это планово шло, была немного другая нагрузка, всё другое.

— Почему сегодня не меняли вратаря?
— Мы готовимся к сезону. Конечно, стоит задача всегда выиграть. Но стараемся распределить игровое время, дать всем сыграть, смотреть, как кто реагирует на игровые ситуации, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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