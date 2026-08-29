«Олимпийский турнир выше уровнем, он там в центре играл». Кудашов объяснил позицию Ружички
Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов рассказал, на какой позиции рассматривает нападающего Адама Ружичку.
— Вы рассматриваете Адама Ружичку как центрального нападающего? В КХЛ он был адаптирован как крайний.
— А в сборной Словакии?
— Я про нашу лигу.
— Всё-таки олимпийский турнир уровнем чуть выше, он там в центре играл.
— Там-то краткосрочный турнир.
— Ну и что? Там что, играть не надо? – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
27-летний словак пополнил состав «Автомобилиста» 14 августа. В минувшем сезоне Ружичка выступал за «Спартак». На счету Адама 40 (16+24) очков в 51 матче. Форвард принимал участие в прошедших Олимпийских играх по хоккею в составе сборной Словакии, где занял четвёртое место.
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