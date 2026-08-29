«Олимпийский турнир выше уровнем, он там в центре играл». Кудашов объяснил позицию Ружички

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов рассказал, на какой позиции рассматривает нападающего Адама Ружичку.

— Вы рассматриваете Адама Ружичку как центрального нападающего? В КХЛ он был адаптирован как крайний.

— А в сборной Словакии?

— Я про нашу лигу.

— Всё-таки олимпийский турнир уровнем чуть выше, он там в центре играл.

— Там-то краткосрочный турнир.

— Ну и что? Там что, играть не надо? – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

27-летний словак пополнил состав «Автомобилиста» 14 августа. В минувшем сезоне Ружичка выступал за «Спартак». На счету Адама 40 (16+24) очков в 51 матче. Форвард принимал участие в прошедших Олимпийских играх по хоккею в составе сборной Словакии, где занял четвёртое место.