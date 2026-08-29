«Надеюсь, что недолго будет адаптироваться». Кудашов — о Гущине

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов предположил, сколько времени у нападающего команды Данила Гущина уйдёт на адаптацию. Напомним, форвард ещё не играл в КХЛ.

— После многих лет в АХЛ кто-то в России заходит сразу в лигу, кому-то требуется больше времени на адаптацию. Много ли времени уйдёт на адаптацию у Данила Гущина?

— Очень интересный вопрос. В нём много хороших качеств, но есть и то, в чём он должен добавлять. Он старается на тренировках выполнять всё. Надеюсь, что недолго будет адаптироваться, но впереди его ждут серьёзные игры, настоящие матчи. Будем смотреть по ним. Пока товарищеские встречи, все имеют возможность ошибаться. Предсезонка и сезон – разные вещи. Только сезон для ребят, которые не играли здесь, покажет всё, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.