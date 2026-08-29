Кудашов ответил, является ли атака «Автомобилиста» самой сильной за время его тренерства

Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов ответил, можно ли назвать атаку екатеринбургской команды самой сильной за время его тренерства.

— Можно ли сказать, что у вас один из самых сильных составов нападающих, с которым приходилось работать?

— Назовите мне фамилии. Вы сказали про большое количество. Давайте набирайте.

— Начнём со Спронга.

— Раз.

— Ружичка.

— Два.

— Кадейкин.

— Три.

— Барабанов, самый дорогой игрок лиги.

— Четыре. А сколько нападающих в команде?

— На игру заявлено по четыре звена с тремя нападающими, получается 12.

— Ответьте сами на свой вопрос.

— То есть вы так не считаете?

— Ну, распределить четыре человека на четыре звена совсем не сложно, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.