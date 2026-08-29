Кудашов ответил, является ли атака «Автомобилиста» самой сильной за время его тренерства
Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов ответил, можно ли назвать атаку екатеринбургской команды самой сильной за время его тренерства.
— Можно ли сказать, что у вас один из самых сильных составов нападающих, с которым приходилось работать?
— Назовите мне фамилии. Вы сказали про большое количество. Давайте набирайте.
— Начнём со Спронга.
— Раз.
— Ружичка.
— Два.
— Кадейкин.
— Три.
— Барабанов, самый дорогой игрок лиги.
— Четыре. А сколько нападающих в команде?
— На игру заявлено по четыре звена с тремя нападающими, получается 12.
— Ответьте сами на свой вопрос.
— То есть вы так не считаете?
— Ну, распределить четыре человека на четыре звена совсем не сложно, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
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