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Кудашов ответил, является ли атака «Автомобилиста» самой сильной за время его тренерства

Кудашов ответил, является ли атака «Автомобилиста» самой сильной за время его тренерства
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Главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов ответил, можно ли назвать атаку екатеринбургской команды самой сильной за время его тренерства.

— Можно ли сказать, что у вас один из самых сильных составов нападающих, с которым приходилось работать?
— Назовите мне фамилии. Вы сказали про большое количество. Давайте набирайте.

— Начнём со Спронга.
— Раз.

— Ружичка.
— Два.

— Кадейкин.
— Три.

— Барабанов, самый дорогой игрок лиги.
— Четыре. А сколько нападающих в команде?

— На игру заявлено по четыре звена с тремя нападающими, получается 12.
— Ответьте сами на свой вопрос.

— То есть вы так не считаете?
— Ну, распределить четыре человека на четыре звена совсем не сложно, – передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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