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Агент Никиты Гусева отреагировал на последние слухи вокруг своего клиента

Агент Никиты Гусева отреагировал на последние слухи вокруг своего клиента
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Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, прокомментировал последние слухи вокруг хоккеиста. Ранее в СМИ появилась информация, что все переговоры форварда с клубами КХЛ находятся на паузе.

«Эти вымыслы не соответствуют действительности. Переговоры по Никите Гусеву с клубами КХЛ находятся в активной фазе», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, 31 мая у форварда завершился контракт с бело-голубыми, за которых он выступал с 2023 года. Хоккеист является неограниченно свободным агентом.

В минувшем регулярном чемпионате 34-летний нападающий провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

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