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Главный тренер «Торпедо» Исаков высказался о поражении от «Шанхайских Драконов»

Главный тренер «Торпедо» Исаков высказался о поражении от «Шанхайских Драконов»
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Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (3:7) на Кубке мэра Москвы. Отметим, что к концу первого периода нижегородцы вели со счётом 3:0.

Кубок мэра Москвы . Группа B
29 августа 2026, суббота. 12:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
7 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Фёдоров (Веккионе) – 01:17 (5x5)     0:2 Фёдоров (Веккионе, Журавлёв) – 08:23 (5x5)     0:3 Матюк (Скворцов, Чесноков) – 12:58 (5x5)     1:3 Чен (Мюррей, Эддисон) – 20:28 (5x4)     2:3 Хрипунов (Смит, Соловьёв) – 25:40 (5x5)     3:3 Барулин (Эддисон, Чен) – 29:07 (5x4)     4:3 Мингачёв – 29:57 (5x5)     5:3 Соловьёв (Коледов) – 44:39 (5x5)     6:3 Барулин (Котляревский) – 46:27 (5x5)     7:3 Оттенбрайт (Науменков, Смит) – 57:48 (5x5)    

«Хороший матч для нас получился в начале игры: неплохо двигались, забросили красивые шайбы. Дальше, наверное, мастерство и опыт сыграли с нами злую шутку. Были ситуации, в которых можно было бы сыграть получше, но не получилось. Анализируем этот матч и готовимся к завтрашней игре», — приводит слова Исакова пресс-служба «Торпедо».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.

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