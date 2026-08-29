Главный тренер «Торпедо» Исаков высказался о поражении от «Шанхайских Драконов»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (3:7) на Кубке мэра Москвы. Отметим, что к концу первого периода нижегородцы вели со счётом 3:0.

«Хороший матч для нас получился в начале игры: неплохо двигались, забросили красивые шайбы. Дальше, наверное, мастерство и опыт сыграли с нами злую шутку. Были ситуации, в которых можно было бы сыграть получше, но не получилось. Анализируем этот матч и готовимся к завтрашней игре», — приводит слова Исакова пресс-служба «Торпедо».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года.