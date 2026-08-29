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Квартальнов высказался после поражения «Локомотива» от «Авангарда»

Квартальнов высказался после поражения «Локомотива» от «Авангарда»
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б) на Кубке Блинова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
29 августа 2026, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Береглазов, Елесин) – 01:33 (5x4)     1:1 Афанасьев (Маклауд, Ибрагимов) – 03:27 (4x5)     2:1 Бурлака – 65:00    

«Хочется поблагодарить организаторов, хороший турнир, отличные соперники. Боевая игра получилась сегодня, имели хорошие шансы, в концовке тоже могли забить. Минус в том, что пятиминутное большинство провели бездарно, но оно вообще не работало сегодня, в отличие от прошлой игры.

Фьоре нормально сыграл, старается. Складывается новый коллектив, Джованни у нас один англоговорящий парень», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В рамках турнира «Локомотиву» предстоит провести ещё одну встречу с «Северсталью». Игра состоится завтра, 30 августа.

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