Квартальнов высказался после поражения «Локомотива» от «Авангарда»

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:2 Б) на Кубке Блинова.

«Хочется поблагодарить организаторов, хороший турнир, отличные соперники. Боевая игра получилась сегодня, имели хорошие шансы, в концовке тоже могли забить. Минус в том, что пятиминутное большинство провели бездарно, но оно вообще не работало сегодня, в отличие от прошлой игры.

Фьоре нормально сыграл, старается. Складывается новый коллектив, Джованни у нас один англоговорящий парень», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В рамках турнира «Локомотиву» предстоит провести ещё одну встречу с «Северсталью». Игра состоится завтра, 30 августа.