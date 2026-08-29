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«Подоплёка есть». Квартальнов — о принципиальности игр «Локомотива» и «Авангарда»

«Подоплёка есть». Квартальнов — о принципиальности игр «Локомотива» и «Авангарда»
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Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов высказался о принципиальности игр между ярославским клубом и «Авангардом». Сегодня, 29 августа, команды встречались в рамках предсезонного турнира «Кубок Блинова». Победу одержали омичи в серии буллитов со счётом 2:1.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
29 августа 2026, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Береглазов, Елесин) – 01:33 (5x4)     1:1 Афанасьев (Маклауд, Ибрагимов) – 03:27 (4x5)     2:1 Бурлака – 65:00    

«Конечно, это принципиальное противостояние, подоплёка есть. Но есть группа команд, с которыми такая же ситуация.

Шалунова увидим завтра, также в матче с «Нефтехимиком» будет много молодых ребят в составе. Котков и Пустовой — очень молодые парни, сегодня остановились на них, дальше посмотрим.

Когда ты выходишь на лёд, ты не думаешь, что это предсезонка. Ребята реагируют на действия соперника, происходит такая битва. Полный дворец у домашней команды, какие-то воспоминания. Ничего страшного в этом нет, главное, чтобы не было травм», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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