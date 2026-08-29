«Мы всех ждём». Квартальнов — об экс-игроках «Локомотива» Фрейзе и Панике

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заявил, что ждёт возвращения в команду нападающих Рихарда Паника и Байрона Фрейза. У обоих хоккеистов этим летом истекли контракты с ярославским клубом.

«Конечно, нам бы хотелось, чтобы у нас играли Фрейз, Паник. Это опытные ребята, выигрывавшие кубки. Мы всех ждём, но пока идём в том составе, который есть. Ждём, но не знаю, получится или нет», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В минувшем сезоне «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй раз подряд, победив в финальной серии «Ак Барс» (4-2). Паник и Фрейз являются двукратными обладателями трофея вместе с ярославской командой.