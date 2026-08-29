Буше: не знаю, на каких успокоительных будем к концу сезона. У Лажуа возможен перелом

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о победе над «Локомотивом» (2:1 Б) на Кубке Блинова и рассказал о состоянии здоровья защитника Максима Лажуа.

«С каждым матчем мы показываем себя всё лучше и лучше, большинство не работало сегодня, зато в меньшинстве здорово смотрелись. Проявили характер в очередной раз. Каждый матч с этим соперником напоминает игры плей-офф, отличное шоу для фанатов.

Мы рады за молодого Бурлаку, который поставил точку в матче. Здорово проявил себя Кожевников, дал скорость и энергию. Но получили опять травмы ребята, у Лажуа возможен перелом, надеюсь, что нет. Прилетело ему в лодыжку серьёзно. Не знаю, на каких успокоительных будем сидеть к концу сезона», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.