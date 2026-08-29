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Буше — о большом штрафе Потуральски: с обеих сторон были нехорошие моменты

Буше — о большом штрафе Потуральски: с обеих сторон были нехорошие моменты
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о большом штрафе нападающего команды Эндрю Потуральски в матче с «Локомотивом» (2:1 Б) на Кубке Блинова.

Фонбет Кубок Блинова . Кубок Блинова
29 августа 2026, суббота. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Б
Локомотив
Ярославль
0:1 Каюмов (Береглазов, Елесин) – 01:33 (5x4)     1:1 Афанасьев (Маклауд, Ибрагимов) – 03:27 (4x5)     2:1 Бурлака – 65:00    

«Эпизод с Потуральски? Игра такая. Вот Якупову прилетело сзади в голову, соперник получил за это лишь две штрафные минуты, так что с обеих сторон были не очень хорошие моменты», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В концовке второго периода Потуральски попал форварду «Локомотива» Георгию Иванову по лицу и получил пять минут штрафа за удар концом клюшки и 20-минутный дисциплинарный штраф. Отметим, что ранее по ходу матча оба игрока получили обоюдный малый штраф за грубость.

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