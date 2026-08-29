Буше — о большом штрафе Потуральски: с обеих сторон были нехорошие моменты

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о большом штрафе нападающего команды Эндрю Потуральски в матче с «Локомотивом» (2:1 Б) на Кубке Блинова.

«Эпизод с Потуральски? Игра такая. Вот Якупову прилетело сзади в голову, соперник получил за это лишь две штрафные минуты, так что с обеих сторон были не очень хорошие моменты», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В концовке второго периода Потуральски попал форварду «Локомотива» Георгию Иванову по лицу и получил пять минут штрафа за удар концом клюшки и 20-минутный дисциплинарный штраф. Отметим, что ранее по ходу матча оба игрока получили обоюдный малый штраф за грубость.