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«Эйфории нет». Главный тренер «Металлурга» Разин — о победе на мемориале Ромазана

«Эйфории нет». Главный тренер «Металлурга» Разин — о победе на мемориале Ромазана
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды на мемориале имени Ивана Ромазана. Сегодня, 29 августа, магнитогорцы обыграли «Салават Юлаев» в овертайме со счётом 3:2.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
29 августа 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Корбит (Филяев) – 22:57 (5x5)     1:1 Исхаков (Провольнев, Сиряцкий) – 38:46 (5x5)     2:1 Провольнев (Коротков, Нечаев) – 46:27 (4x5)     2:2 Алалыкин (Стюарт, Жаровский) – 56:41 (5x5)     3:2 Вовченко (Тодд) – 63:44 (3x3)    

«Классный, красочный турнир. Я думаю, что болельщики соскучились по хоккею — довольно-таки много зрителей было. Ну понятно, что и дерби с Уфой здесь: башкиро-уральское, уральско-башкирское дерби, всегда приятно такие игры проводить при полных трибунах.

То, что выиграли, — выиграли. Скажем так, проблем ещё всё равно очень много. И сегодня первая половина была ужасная в нашем исполнении. Потом немножко как-то повеселее стало. Поэтому эйфории от победы нет. Готовимся к сезону», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

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