«Эйфории нет». Главный тренер «Металлурга» Разин — о победе на мемориале Ромазана

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу своей команды на мемориале имени Ивана Ромазана. Сегодня, 29 августа, магнитогорцы обыграли «Салават Юлаев» в овертайме со счётом 3:2.

«Классный, красочный турнир. Я думаю, что болельщики соскучились по хоккею — довольно-таки много зрителей было. Ну понятно, что и дерби с Уфой здесь: башкиро-уральское, уральско-башкирское дерби, всегда приятно такие игры проводить при полных трибунах.

То, что выиграли, — выиграли. Скажем так, проблем ещё всё равно очень много. И сегодня первая половина была ужасная в нашем исполнении. Потом немножко как-то повеселее стало. Поэтому эйфории от победы нет. Готовимся к сезону», — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».