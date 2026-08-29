Козлов прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от «Металлурга»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Металлурга» (2:3 ОТ) на мемориале Ромазана.

– Хорошая боевая ничья в основное время. «Магнитка» здорово реализовала свой момент в овертайме, поздравляю их с первым местом. Нашу команду и болельщиков – со вторым местом на отличном турнире. Крайняя игра предсезонной подготовки, так что у нас есть время всё проанализировать и подготовиться к началу сезона.

– Попробовали на турнире трёх вратарей. С кем будете входить в сезон?

– У нас идёт процесс, даём проявить себя молодым игрокам. На данный момент пойдём в сезон с Вязовым и Коноваловым.

– Насколько ваша команда может перестраиваться с более открытого на более закрытый хоккей?

– Сейчас такая ситуация со вторыми периодами, приходится адаптироваться к соперникам. Старались во второй 20-минутке сыграть более пассивно, не давать сопернику идти в контратаки.

– Какая ситуация с травмированными?

– Артём Горшков прооперировался, приедем и посмотрим на состояние Владислава Ефремова. Не думаю, что Евгений Кулик начнёт чемпионат, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».