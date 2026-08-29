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Козлов прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от «Металлурга»

Козлов прокомментировал поражение «Салавата Юлаева» от «Металлурга»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о поражении от «Металлурга» (2:3 ОТ) на мемориале Ромазана.

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
29 августа 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Корбит (Филяев) – 22:57 (5x5)     1:1 Исхаков (Провольнев, Сиряцкий) – 38:46 (5x5)     2:1 Провольнев (Коротков, Нечаев) – 46:27 (4x5)     2:2 Алалыкин (Стюарт, Жаровский) – 56:41 (5x5)     3:2 Вовченко (Тодд) – 63:44 (3x3)    

– Хорошая боевая ничья в основное время. «Магнитка» здорово реализовала свой момент в овертайме, поздравляю их с первым местом. Нашу команду и болельщиков – со вторым местом на отличном турнире. Крайняя игра предсезонной подготовки, так что у нас есть время всё проанализировать и подготовиться к началу сезона.

– Попробовали на турнире трёх вратарей. С кем будете входить в сезон?
– У нас идёт процесс, даём проявить себя молодым игрокам. На данный момент пойдём в сезон с Вязовым и Коноваловым.

– Насколько ваша команда может перестраиваться с более открытого на более закрытый хоккей?
– Сейчас такая ситуация со вторыми периодами, приходится адаптироваться к соперникам. Старались во второй 20-минутке сыграть более пассивно, не давать сопернику идти в контратаки.

– Какая ситуация с травмированными?
– Артём Горшков прооперировался, приедем и посмотрим на состояние Владислава Ефремова. Не думаю, что Евгений Кулик начнёт чемпионат, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

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