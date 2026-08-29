Ларионов: игроки СКА здесь с одной миссией — привезти Кубок Гагарина в Петербург

Главный тренер СКА Игорь Ларионов обратился к болельщикам на презентации команды. Специалист заявил, что у игроков армейского клуба одна миссия – привезти Кубок Гагарина в Санкт-Петербург.

«Эти ребята здесь с одной миссией – привезти Кубок Гагарина к вам, в этот город. И мы, тренерский штаб, вместе с вами верим в поддержку, которую всегда чувствуем и дома, и на выезде. Мы знаем, что наша игра остаётся в ваших сердцах, и мы хотим, чтобы она была зрелищной, эффективной и победной. Все вместе будем двигаться туда, где мы хотим быть. На ту вершину, о которой мечтает каждый игрок, тренер и болельщик. Чтобы стать частью истории этого города, стать чемпионами», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.