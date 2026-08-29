Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о новичке команды Мэттью Маджио

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов ответил, когда к команде присоединится канадский нападающий Мэттью Маджио. Уфимский клуб объявил о подписании контракта с игроком 25 августа.

– Расскажите про новичка Мэттью Маджио. Когда его ждать в команде?

– Он сейчас оформляет документы. Он быстрый парень, амбициозный, может себя проявить и показать, возраст позволяет. Он двусторонний нападающий, может играть в центре и крайним, у него есть скорость и бросок. Но в любом случае адаптация займёт время, с нетерпением его ждём, — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

23-летний Маджио в прошлом сезоне выступал за фарм-клуб «Нью-Йорк Айлендерс» в АХЛ. На счету нападающего 12 заброшенных шайб и 21 результативная передача в 63 проведённых матчах. В лиге в общей сложности он записал на свой счёт 81 (35+46) очко в 187 играх.