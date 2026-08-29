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Спартак — Ак Барс, результат матча 29 августа 2026 года, счет 1:2, Кубок мэра Москвы

«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком» на Кубке мэра Москвы
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Сегодня, 29 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы», в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Ак Барс». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу казанцев.

Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2026, суббота. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Семёнов, Евсеев) – 32:09 (5x5)     0:2 Пустозёров (Кателевский) – 36:42 (5x5)     1:2 Комтуа (Мальцев, Королёв) – 48:26 (5x5)    

На 33-й минуте нападающий «Ак Барса» Артём Галимов забил первый гол. На 37-й минуте форвард Дмитрий Кателевский удвоил преимущество казанского клуба. На 49-й минуте нападающий Макс Комтуа сократил отставание «Спартака» и установил окончательный счёт — 1:2.

Кубок мэра Москвы – один из старейших предсезонных турниров, который проходит 19-й раз в истории. Соперники проведут по две игры в своих группах – с одной из команд согласно расписанию, а далее с командой, которая с таким же исходом (выигрыш/проигрыш) провела первую игру. По итогам трёх игровых дней будет определена таблица групп, а далее первые места сыграют в финале, вторые — за третье место, третьи — за пятое, четвёртые — за седьмое.

Расписание Кубка мэра Москв