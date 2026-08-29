«Ак Барс» одержал победу над «Спартаком» на Кубке мэра Москвы

Сегодня, 29 августа, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся матч предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы», в котором встречались московский «Спартак» и казанский «Ак Барс». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу казанцев.

На 33-й минуте нападающий «Ак Барса» Артём Галимов забил первый гол. На 37-й минуте форвард Дмитрий Кателевский удвоил преимущество казанского клуба. На 49-й минуте нападающий Макс Комтуа сократил отставание «Спартака» и установил окончательный счёт — 1:2.

Кубок мэра Москвы – один из старейших предсезонных турниров, который проходит 19-й раз в истории. Соперники проведут по две игры в своих группах – с одной из команд согласно расписанию, а далее с командой, которая с таким же исходом (выигрыш/проигрыш) провела первую игру. По итогам трёх игровых дней будет определена таблица групп, а далее первые места сыграют в финале, вторые — за третье место, третьи — за пятое, четвёртые — за седьмое.