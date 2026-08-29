Нападающий «Салавата Юлаева» Алалыкин высказался о поражении от «Металлурга»

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвёл итоги матча мемориала Ромазана с «Металлургом» (2:3 ОТ).

– Провели заключительный предсезонный матч. Как в целом впечатление от подготовки к сезону?

– Хотелось завершить победой, проигрывать никто не любит, тем более сегодня играли за первое место. Эмоции в целом положительные, все поиграли, всех посмотрели, были в разных сочетаниях. Хорошая предсезонка.

– Как удалось забросить такую шайбу в падении?

– Зашли на раскат, Ярослав Цулыгин отдавал шайбу, я думал, мне, а она была на Александра Жаровского. Саша принял, откинул, пришлось быстро принимать решение, потому что рядом было много игроков. Больше на рефлексах бросал, раскидать по флангам не получалось. Позиция была хорошая – почему бы не бросить.

– Насколько есть изменения в игре команды по сравнению с прошлым сезоном?

– Больших изменений нет, только некоторые детали. Может быть, в меньшинстве чуть-чуть по-другому действуем, — приводит слова Алалыкина пресс-служба «Салавата Юлаева».