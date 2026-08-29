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Нападающий «Салавата Юлаева» Алалыкин высказался о поражении от «Металлурга»

Нападающий «Салавата Юлаева» Алалыкин высказался о поражении от «Металлурга»
Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин подвёл итоги матча мемориала Ромазана с «Металлургом» (2:3 ОТ).

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
29 августа 2026, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Корбит (Филяев) – 22:57 (5x5)     1:1 Исхаков (Провольнев, Сиряцкий) – 38:46 (5x5)     2:1 Провольнев (Коротков, Нечаев) – 46:27 (4x5)     2:2 Алалыкин (Стюарт, Жаровский) – 56:41 (5x5)     3:2 Вовченко (Тодд) – 63:44 (3x3)    

– Провели заключительный предсезонный матч. Как в целом впечатление от подготовки к сезону?
– Хотелось завершить победой, проигрывать никто не любит, тем более сегодня играли за первое место. Эмоции в целом положительные, все поиграли, всех посмотрели, были в разных сочетаниях. Хорошая предсезонка.

– Как удалось забросить такую шайбу в падении?
– Зашли на раскат, Ярослав Цулыгин отдавал шайбу, я думал, мне, а она была на Александра Жаровского. Саша принял, откинул, пришлось быстро принимать решение, потому что рядом было много игроков. Больше на рефлексах бросал, раскидать по флангам не получалось. Позиция была хорошая – почему бы не бросить.

– Насколько есть изменения в игре команды по сравнению с прошлым сезоном?
– Больших изменений нет, только некоторые детали. Может быть, в меньшинстве чуть-чуть по-другому действуем, — приводит слова Алалыкина пресс-служба «Салавата Юлаева».

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