Александр Кадейкин: шанса остаться в «Тракторе» у меня не было

Нападающий «Автомобилиста» Александр Кадейкин рассказал о том, как проходил его уход из челябинского «Трактора».

«Я думаю, шанса остаться в Челябинске не было. Надо спрашивать руководство, по сезону не было никакого общения. В межсезонье? У нас вообще не было никакого разговора про продление контракта. Не было заинтересованности от «Трактора», — приводит слова Кадейкина Metaratings.

В минувшем регулярном чемпионате 32-летний форвард провёл 68 матчей и набрал 33 (13+20) очка при показателе полезности «+9». В плей-офф на его счету пять игр, одна заброшенная шайба и одна результативная передача при показателе полезности «+1».