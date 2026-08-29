«Таких очень много». Форвард «Торпедо» Ткачёв — о хоккеистах, которые не любят хоккей

Нападающий «Торпедо» Владимир Ткачёв рассказал, что многие хоккеисты не любят хоккей, и заявил, что хотел бы дать своему сыну возможность заниматься им.

– Вам пока не хотелось завершить карьеру?

– Я очень люблю хоккей.

– Какой хоккеист не любит хоккей?

– На самом деле таких очень много. Если хотите узнать, любит игрок хоккей или нет, спросите, отдаст ли он своего сына в хоккей. Больше половины скажет «нет». Когда прошёл путь хоккеиста, то видишь цену, которую за это платишь. Многие говорят, что не отдадут своего сына в хоккей ни под каким предлогом.

Я же хотел бы дать своему сыну возможность заниматься им. Моя задача – привить любовь к хоккею. Как показывает практика, в большом спорте многое решает психология. Технике можно научить, функционально можно подготовить, но всё будет решать мотивация.

Масштаб цели определяет масштаб человека. Если высокая цель, то всему научишься. Это каждодневный процесс. Мне в детстве подарили игрушечные хоккейные ворота. Сейчас они везде продаются, а тогда их невозможно было найти, не знаю, как родители смогли достать. И как я бежал из школы, чтобы поиграть с этими воротами! Всё свободное время с клюшкой проводил. Не было ни дня без клюшки. Даже мысли не было, что можно как-то иначе.

Летом мы с родителями ездили в место, где был хороший асфальт, надевали ролики, брали клюшки и играли в хоккей. Сейчас в любом городе можно отдать ребёнка на сборы, а у нас такой возможности не было, поэтому играли в хоккей на роликах, искали любую возможность, чтобы потренироваться, – приводит слова Ткачёва сайт КХЛ.