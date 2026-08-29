Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Спартаком» в матче Кубка мэра Москвы

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче Кубка мэра Москвы.

«Сегодня было больше остроты с нашей стороны. Правильно взаимодействовали – это нас порадовало.

Победы всегда придают уверенности, но одна из наших задач – найти оптимальные сочетания. Многие линии атаки – они новые. Нам надо понимать, какие связки будут более эффективными.

Для молодых ребят было важно почувствовать сегодня накал борьбы. Ну и, наверное, учитываем начало сезона. Тем более что у нас первые два матча пропустит Митч Миллер», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.