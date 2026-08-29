Гатиятулин высказался о победе «Ак Барса» над «Спартаком» в матче Кубка мэра Москвы
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче Кубка мэра Москвы.
Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2026, суббота. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Семёнов, Евсеев) – 32:09 (5x5) 0:2 Пустозёров (Кателевский) – 36:42 (5x5) 1:2 Комтуа (Мальцев, Королёв) – 48:26 (5x5)
«Сегодня было больше остроты с нашей стороны. Правильно взаимодействовали – это нас порадовало.
Победы всегда придают уверенности, но одна из наших задач – найти оптимальные сочетания. Многие линии атаки – они новые. Нам надо понимать, какие связки будут более эффективными.
Для молодых ребят было важно почувствовать сегодня накал борьбы. Ну и, наверное, учитываем начало сезона. Тем более что у нас первые два матча пропустит Митч Миллер», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
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