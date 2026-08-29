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Тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о полученной вратарём Биляловым травме

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал о полученной вратарём Биляловым травме
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился подробностями о состоянии здоровья травмированных игроков команды.

«Семён Терехов пропустил основную часть подготовки, работал по индивидуальному графику. Сейчас он восстановился не до конца, но вышел и играл с желанием, старался. У Тимура Билялова есть повреждение. Врачи смотрят. Если будет нужно, отправим его на обследование.

Митч Миллер – наш лидер по игре. Он сделал шаг вперёд по игре в обороне, задействуем его в меньшинстве. Это существенная потеря, но мы в этих реалиях работаем», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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