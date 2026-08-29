Нападающий «Ак Барса» Пустозёров высказался о победе в предсезонном матче со «Спартаком»

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче Кубка мэра Москвы.

«С одной стороны, в летних матчах результат не так важен, но спортивные амбиции никуда не уходят даже в таких играх, конечно, хочется выигрывать, победы придают уверенности перед началом чемпионата.

Вопрос больше к тренерскому штабу по игре команды, могу, скорее, про себя говорить. Чувствую, что под нагрузками, ножки неразбеганные, нужно поймать хорошие физические кондиции и войти в сезон уже более свежим, чтобы хорошо себя чувствовать в первую очередь по физике, тогда лучше будет идти и игра», – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.