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Нападающий «Ак Барса» Пустозёров высказался о победе в предсезонном матче со «Спартаком»

Нападающий «Ак Барса» Пустозёров высказался о победе в предсезонном матче со «Спартаком»
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Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в матче Кубка мэра Москвы.

Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2026, суббота. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Семёнов, Евсеев) – 32:09 (5x5)     0:2 Пустозёров (Кателевский) – 36:42 (5x5)     1:2 Комтуа (Мальцев, Королёв) – 48:26 (5x5)    

«С одной стороны, в летних матчах результат не так важен, но спортивные амбиции никуда не уходят даже в таких играх, конечно, хочется выигрывать, победы придают уверенности перед началом чемпионата.

Вопрос больше к тренерскому штабу по игре команды, могу, скорее, про себя говорить. Чувствую, что под нагрузками, ножки неразбеганные, нужно поймать хорошие физические кондиции и войти в сезон уже более свежим, чтобы хорошо себя чувствовать в первую очередь по физике, тогда лучше будет идти и игра», – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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