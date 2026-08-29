Пустозёров: стараюсь не думать о своей роли, а то думаешь, а потом разочаровываешься

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров после победы над «Спартаком» (2:1) на Кубке мэра Москвы высказался о своей роли в команде.

«По заброшенной шайбе Дмитрия Кателевского – игровой момент был, перед этим была контратака, там не получилось, Митч Миллер хотел отдать мне пас, а здесь получилось обыграть соперника, создать момент, Дима хорошо открылся и бросил, хорошо, что попал со своей лопатки.

Сезон покажет, в какой роли меня будут использовать, загадывать, что как будет, бессмысленно, тренерский штаб определит мне роль, буду стараться быть полезен в этой роли, стараюсь об этом не думать. А то думаешь, думаешь, а потом всё, разочаровываешься», – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.