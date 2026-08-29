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Пустозёров: стараюсь не думать о своей роли, а то думаешь, а потом разочаровываешься

Пустозёров: стараюсь не думать о своей роли, а то думаешь, а потом разочаровываешься
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Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров после победы над «Спартаком» (2:1) на Кубке мэра Москвы высказался о своей роли в команде.

Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2026, суббота. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Семёнов, Евсеев) – 32:09 (5x5)     0:2 Пустозёров (Кателевский) – 36:42 (5x5)     1:2 Комтуа (Мальцев, Королёв) – 48:26 (5x5)    

«По заброшенной шайбе Дмитрия Кателевского – игровой момент был, перед этим была контратака, там не получилось, Митч Миллер хотел отдать мне пас, а здесь получилось обыграть соперника, создать момент, Дима хорошо открылся и бросил, хорошо, что попал со своей лопатки.

Сезон покажет, в какой роли меня будут использовать, загадывать, что как будет, бессмысленно, тренерский штаб определит мне роль, буду стараться быть полезен в этой роли, стараюсь об этом не думать. А то думаешь, думаешь, а потом всё, разочаровываешься», – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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