Нападающий «Ак Барса» Пустозёров высказался о 14-часовой разнице между матчами

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров высказался об отсутствии полноценного отдыха между матчами в рамках предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы». Отметим, что сегодня, 29 августа, казанцы играли со «Спартаком» (2:1). Встреча закончилась около 22:00 мск, а следующий матч в воскресенье, 30 августа, начнётся в 12:00 мск.

«Отличный турнир, организация, единственное, мало места, порой не знаешь, куда коврики кинуть для разминки. Классные команды, хорошая проверка для всех нас перед сезоном. Играть в 12 следующий матч, чуть-чуть покемарили, и снова вставать.

В принципе, ничего страшного, сыграли и сразу домой, вечером уже будем дома. Тут все в равных условиях. Если бы мы выиграли первый матч, завтра вечером бы играли. Сами виноваты, что сделали себе такое расписание», – передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.