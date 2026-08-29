«Процесс был и продолжается». Генменеджер «Шанхайских Драконов» — о переезде в Китай

Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Евгений Артюхин ответил на вопрос о возможном переезде клуба в Китай. В предстоящем сезоне КХЛ команда будет выступать в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» вместе со СКА.

— Многие спрашивают о возможном переезде клуба в Шанхай. Насколько велика вероятность, что уже в этом сезоне команда сыграет в Китае? И можно ли сказать, что сейчас для руководства этот вопрос второстепенен, поскольку основной фокус — на построении новой команды?

— Да, на данный момент этот вопрос действительно второстепенный. Сейчас основной акцент сделан на команде и спортивном результате. При этом наш президент Илья Ковальчук летал в Китай, налаживал связи, изучал инфраструктуру и то, насколько всё готово к проведению хоккейных матчей.

Были переговоры со спонсорами и с принимающей стороной, которая занималась организацией матча. Процесс был и продолжается. Не хочу сейчас забегать вперёд: есть календарь КХЛ и на данный момент матчей в Китае в нём нет. Но ситуация может измениться в любую сторону. Пока мы действуем в соответствии с текущим календарём, при этом работа по китайскому направлению не останавливается, — приводит слова Артюхина пресс-служба «Шанхайских Драконов».