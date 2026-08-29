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Яруллин: не знаю, откуда пошла тенденция, в 25 лет молодой, а в 33 года уже старый

Яруллин: не знаю, откуда пошла тенденция, в 25 лет молодой, а в 33 года уже старый
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин рассказал о своём восстановлении после травмы и посетовал на то, что игроков старше 30 лет уже списывают со счетов.

«Буду играть в третьей паре, как привык, где скажут – там буду играть. Вынужденно не играл, тяжёлая травма была, потом восстановление, спасибо ребятам, которые занимались со мной, долгая работа была. Проблем никаких, в разных ролях был.

Огонь горит, не знаю, откуда эта тенденция пошла, в 25 лет молодой, а в 33 года уже старый. Это самый расцвет сил, Вася Кошечкин в 33 года только кубки выигрывать начал. Так что проблем нет, самое главное — желание есть, азарт есть, силы есть. Была травма, нелёгкая травма, такой этап в карьере тоже важно проходить, в этом нет ничего такого», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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