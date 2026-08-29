Защитник «Ак Барса»: лета словно и не было, первый раз так поздно заканчивали чемпионат

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин заявил, что это лето показалось ему слишком коротким. Напомним, в минувшем сезоне казанский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где проиграл в серии из шести матчей «Локомотиву» (2-4).

«Лета словно и не бывало. Для нас непривычно было, не раз играли в финалах, но так поздно чемпионат в первый раз заканчивали.

Весь июнь без тренировок, в июле начал втягиваться уже, лето короткое было, но это наша работа, всё нормально. Тем интереснее, тем более я мало сыграл в том сезоне, не было насыщения хоккеем. Мне нормально», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.