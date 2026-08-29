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Яруллин высказался о паузе в 14 часов между двумя матчами «Ак Барса» в Москве

Яруллин высказался о паузе в 14 часов между двумя матчами «Ак Барса» в Москве
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Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал паузу в 14 часов между двумя матчами казанского клуба на Кубке мэра Москвы. Сегодня, 29 августа, казанцы играли со «Спартаком» (2:1). Встреча закончилась около 22:00 мск, а следующий матч в воскресенье, 30 августа, начнётся в 12:00 мск.

«Поздняя игра, первый для нас лёд поздний, после двух матчей перед нами лёд уже неважный, но полезно играть в любых условиях, хороший опыт для нас.

Время начала матча не такая глобальная проблема, по сезону ещё можно понять, когда сложно утром играть, а сейчас в предсезонке у нас тренировки и так проходят утром. Сейчас быстренько отдохнём и завтра с утра сыграем», – передаёт слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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