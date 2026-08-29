Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о паузе в 14 часов между матчами Кубка мэра Москвы

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о 14-часовой паузе между матчами в рамках предсезонного турнира «Кубок мэра Москвы». Отметим, что сегодня, 29 августа, казанцы играли со «Спартаком» (2:1). Встреча закончилась около 22:00 мск, а следующий матч в воскресенье, 30 августа, начнётся в 12:00 мск.

«Ужин, сон, подготовка. Посмотрим по составу. Может, кому-то из опытных игроков дадим завтра отдохнуть, больше задействуем молодёжь», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Завтра, 30 августа, казанский клуб сыграет с «Шанхайскими Драконами» в матче за пятое место.