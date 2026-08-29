Гатиятулин прокомментировал игру молодых хоккеистов «Ак Барса» на предсезонке

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру молодых хоккеистов команды во время предсезонной подготовки.

«Что касается Александра Иванова, мы планировали поставить его и на первый матч, но он не смог выйти по состоянию здоровья. Также хотели ребят привлечь из «Нефтяника» и «Барса», но Ильдан Галеев получил травму.

Саша Иванов – один из тех, у кого не такой большой опыт игры в КХЛ, и для нас важно было, чтобы он это почувствовал. В прошлом сезоне он своей уверенной игрой показал, что мы можем его задействовать. Он слушает, слышит и поправляет детали, если их нужно поправить.

Равиль Якупов – боец, старается, своим желанием заслуживает шансы. Но в любом случае у нас есть ещё детали и требования. Если он будет и им соответствовать, то будет игроком основного состава», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.