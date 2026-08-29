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Гатиятулин прокомментировал игру молодых хоккеистов «Ак Барса» на предсезонке

Гатиятулин прокомментировал игру молодых хоккеистов «Ак Барса» на предсезонке
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру молодых хоккеистов команды во время предсезонной подготовки.

«Что касается Александра Иванова, мы планировали поставить его и на первый матч, но он не смог выйти по состоянию здоровья. Также хотели ребят привлечь из «Нефтяника» и «Барса», но Ильдан Галеев получил травму.

Саша Иванов – один из тех, у кого не такой большой опыт игры в КХЛ, и для нас важно было, чтобы он это почувствовал. В прошлом сезоне он своей уверенной игрой показал, что мы можем его задействовать. Он слушает, слышит и поправляет детали, если их нужно поправить.

Равиль Якупов – боец, старается, своим желанием заслуживает шансы. Но в любом случае у нас есть ещё детали и требования. Если он будет и им соответствовать, то будет игроком основного состава», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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