Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказал мнение о потасовках во время предсезонных игр
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Спартаком» (2:1) на Кубке мэра Москвы рассказал о своём отношении к потасовкам во время предсезонных игр.
Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2026, суббота. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Семёнов, Евсеев) – 32:09 (5x5) 0:2 Пустозёров (Кателевский) – 36:42 (5x5) 1:2 Комтуа (Мальцев, Королёв) – 48:26 (5x5)
«Нужно быть готовым ко всему. Считаю, что и в матче с «Динамо», и сегодня не было ничего выходящего за рамки. Хороший соперник, хороший матч для подготовки к сезону», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Первый матч в новом сезоне «Ак Барс» проведёт с «Сибирью» 5 сентября в Казани.
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