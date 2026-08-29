Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказал мнение о потасовках во время предсезонных игр

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Спартаком» (2:1) на Кубке мэра Москвы рассказал о своём отношении к потасовкам во время предсезонных игр.

«Нужно быть готовым ко всему. Считаю, что и в матче с «Динамо», и сегодня не было ничего выходящего за рамки. Хороший соперник, хороший матч для подготовки к сезону», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Первый матч в новом сезоне «Ак Барс» проведёт с «Сибирью» 5 сентября в Казани.