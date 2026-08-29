15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказал мнение о потасовках во время предсезонных игр

Тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказал мнение о потасовках во время предсезонных игр
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после победы над «Спартаком» (2:1) на Кубке мэра Москвы рассказал о своём отношении к потасовкам во время предсезонных игр.

Кубок мэра Москвы . Группа А
29 августа 2026, суббота. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Галимов (Семёнов, Евсеев) – 32:09 (5x5)     0:2 Пустозёров (Кателевский) – 36:42 (5x5)     1:2 Комтуа (Мальцев, Королёв) – 48:26 (5x5)    

«Нужно быть готовым ко всему. Считаю, что и в матче с «Динамо», и сегодня не было ничего выходящего за рамки. Хороший соперник, хороший матч для подготовки к сезону», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября и продлится до 20 марта 2027 года. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2027 года. Первый матч в новом сезоне «Ак Барс» проведёт с «Сибирью» 5 сентября в Казани.

Материалы по теме
Гатиятулин прокомментировал игру молодых хоккеистов «Ак Барса» на предсезонке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android