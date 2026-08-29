Гатиятулин — о трансферной кампании «Ак Барса»: есть реалии, будем от них отталкиваться

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал трансферную кампанию клуба в текущее межсезонье.

«Мы про это говорили ещё в Казани, повторяться не хочется. Ностальгировать тоже не будем в этом плане. Есть реалии, и будем от них отталкиваться. Селекция ведётся. Что касается тренерского штаба, мы свою работу делаем на льду, в офисе также идёт поиск кандидатов. Какой-то конкретики пока сказать не могу, но при возможности обязательно будем кем-то усиливаться.

Мы и на предсезонку взяли достаточно ребят, которые здорово себя проявили в прошлом сезоне, дали им возможность показать себя сейчас. Но я повторюсь, что искусственно никому места в составе давать не будем. Все знают наши требования и должны соответствовать им, выигрывать конкуренцию», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.