Гатиятулин ответил на вопрос о перспективах работы тренера Шафранова в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин ответил на вопрос о перспективах работы тренера Константина Шафранова в клубе. Ранее появилась информация, что специалист покинет тренерский штаб казанской команды в следующем сезоне из-за проблем личного характера.

– В начале августа вы говорили, что готовы ждать решения Константина Шафранова. Готовы ли вы ждать дальше?

– Разговариваем с ним – и я, и Марат Фаритович (Валиуллин — генеральный менеджер «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата»). Пока у него семейные обстоятельства, наверное, в течение сентября он примет решение, — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Шафранов пополнил тренерский штаб «Ак Барс» в октябре 2025 года. Специалист отвечал за игру команды в большинстве.