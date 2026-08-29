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Крикунов: уверен, что Гусев найдёт себе клуб до начала сезона КХЛ

Крикунов: уверен, что Гусев найдёт себе клуб до начала сезона КХЛ
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов выразил мнение, что нападающий Никита Гусев найдёт себе новую команду до старта регулярного чемпионата КХЛ.

«Уверен, что он найдёт себе клуб до начала сезона. Человек не проводит время зря и готовится. Гусев – талантливый игрок и большой мастер, который поможет любой команде. Не исключено, что мы увидим его в «Автомобилисте», учитывая, что он работал с Кудашовым, но он может присоединиться и к другой команде», – приводит слова Крикунова Metaratings.

На текущий момент 34-летний форвард находится в статусе неограниченно свободного агента, поскольку его контракт с московским «Динамо» истёк 31 мая 2026 года.

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