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Хоккейный агент Уолш заявил, что зарплаты игроков в НХЛ сдерживаются

Хоккейный агент Уолш заявил, что зарплаты игроков в НХЛ сдерживаются
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Агент Аллан Уолш высказался о зарплатах игроков Национальной хоккейной лиги на фоне нового контракта защитника Кейла Макара с «Колорадо Эвеланш». Канадец продлил соглашение с клубом на восемь лет с рекордной для НХЛ зарплатой – $ 20,4 млн в год.

«Потолок зарплат в НХЛ заставляет команды платить игрокам меньше, чем они были бы готовы платить в обычных условиях. Зарплаты игроков по определению контролируются и сдерживаются. Если сейчас самая высокая среднегодовая зарплата среди игроков НХЛ составляет $ 20,4 млн, представьте, какой бы она была без потолка зарплат», – написал Уолш в социальной сети Х.

27-летний Макар набрал 507 (136+371) очков за карьеру в 470 матчах регулярного сезона НХЛ. Кроме этого, на его счету 90 (26+64) очков в 90 играх Кубка Стэнли.

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