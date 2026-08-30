Михаил Фисенко: удивительно, что из «Ак Барса» ушло так много игроков

Бывший нападающий «Ак Барса» Михаил Фисенко высказался о селекции клуба и рассказал о статусе своей карьеры.

«Удивительно, что ушло так много игроков. Насколько я знаю, нюансы по всем ушедшим игрокам были. Мы недавно обсуждали это с Маратом Валиуллиным. Согласен, что ушли ключевые игроки – они все делали разницу в плей-офф. Наверное, это случилось по ряду разных обстоятельств.

Что касается меня, после сезона я принял решение, что завершу карьеру. Но мы общались и с тренерами, и с Маратом Валиуллиным был диалог. Я первый раз оказался в ситуации, когда нет предсезонки, ощущения другие. Если что, я тренируюсь регулярно, правда, катаюсь много.

Если понадобится, то будем много кататься. Если бы прошлый сезон завершился кубком, сомнений относительно завершения карьеры не было бы», – приводит слова Фисенко официальный сайт КХЛ.