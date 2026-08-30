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Кадейкин — о переходе в «Автомобилист»: с Кудашовым был личный разговор перед подписанием

Кадейкин — о переходе в «Автомобилист»: с Кудашовым был личный разговор перед подписанием
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Нападающий «Автомобилиста» Александр Кадейкин высказался о своём переходе в екатеринбургский клуб.

«С Кудашовым был личный разговор перед подписанием, он проявил заинтересованность. В плане ролей… Я уже сталкивался по карьере с этим. В мае роли в команде не завоёвываются и не обговариваются. С моей стороны была готовность перейти в «Автомобилист». Буду ли капитаном или ассистентом? Об этом даже не думаю, информацией не владею», – приводит слова Кадейкина Metaratings.

В минувшем регулярном чемпионате 32-летний форвард провёл 68 матчей за «Трактор» и набрал 33 (13+20) очка при показателе полезности «+9». В плей-офф на его счету пять игр, одна заброшенная шайба и одна результативная передача при показателе полезности «+1».

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