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Генменеджер «Ак Барса» — о Гусеве: не будем скрывать, общение у нас было

Генменеджер «Ак Барса» — о Гусеве: не будем скрывать, общение у нас было
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин сообщил, что клуб вёл переговоры с нападающим Никитой Гусевым. 34-летний форвард находится в статусе свободного агента. Последние три сезона он выступал за московское «Динамо».

«Не будем скрывать, у нас было общение с Гусевым. Мы должны понимать, как встроить к нам любого игрока. Понятно, что когда решаешь вопрос о переходе такого звёздного игрока, то в плане денег тоже приходится всё взвешивать», – приводит слова Валиуллина ТАСС.

В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 66 матчей, в которых отметился 17 заброшенными шайбами и 38 результативными передачами при показателе полезности «+7». В этом плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

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